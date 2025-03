Mulher é flagrada tentando arrancar bolsa de quiosque no Manauara Shopping

O item, preso a outras peças por uma corda, acabou levando todas as bolsas em cascata e chamando atenção de quem passava pelo local. A mulher alegou que seu cotovelo esbarrou nas bolsas, justificando o ocorrido como acidental. As vendedoras recolheram os objetos enquanto a suspeita continuou andando normalmente.

Manaus/AM - Uma mulher foi flagrada tentando arrancar uma bolsa da vitrine de um quiosque do Manauara Shopping, no Adrianópolis, centro-sul de Manaus. Em vídeos que circulam nas redes sociais neste domingo (9), a mulher, que usava óculos escuros, saia longa rosa e cabelos presos, aparece puxando a bolsa.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.