Brasil poderá ver 1º eclipse lunar do ano nesta semana

O fenômeno começa com a penumbra, à 0h57 (horário de Brasília), seguida pelo início do eclipse parcial às 2h09 e atinge a totalidade por volta das 3h26, permanecendo visível, em alguma medida, até cerca de 5h47. A observação depende de um céu limpo, mas não exige equipamentos especiais – basta olhar para a Lua.

