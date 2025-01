Mototaxista é agredido e assaltado por passageiro em Manacapuru; vídeo

Mototaxista é agr3did0 e ass4lt4d0 por passageiro em Manacapuru; vídeo https://t.co/6DuBuj58G3 pic.twitter.com/pfAacqFurX — Pipipopo (@Pipipopo465365) January 16, 2025

Manaus/AM - Um mototaxista, que não teve o nome divulgado pela polícia, foi agredido e espancado por um passageiro, nesta quarta-feira (15), no município de Manacapuru, no interior do Amazonas.

Uma pessoa teria encontrado a vítima ensanguentada nas proximidades do Instituto Federal do Amazonas (Ifam) depois dela ter tido a moto levada pelo criminoso, na estrada do Acajatuba, na AM-070.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o mototaxista com ferimentos na cabeça e ele conta que foi agredido com uma coronhada e depois abandonado na estrada.

O homem pede ainda que as pessoas informem caso vejam a moto dele, de placa QZB8D31. Até o momento, não há informações sobre o veículo e nem o estado de saúde da vítima.