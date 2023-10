Menino de 10 anos que matou irmã por acidente no Amazonas brincava com espingarda do pai

Apesar dos esforços da equipe médica, Amanda não retornou e teve o óbito declarado. Como a arma estava registrada no nome do avô da crianças, ele foi levado para a delegacia e autuado por omissão de cautela e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Em dado momento, ele puxou o gatilho e acabou acertando as costas de Amanda, que estava na cama mexendo no celular.

O menino pegou a espingarda sem o conhecimento do pai e começou a brincar com ela, sem saber que ela tinha munição.

Conforme os avós das crianças, o pai havia chegado de uma caçada e deixou a arma carregada atrás do armário do quarto, onde costumava guardá-la.

Manaus/AM - O tiro acidental que matou a menina Amanda Florindo Rodrigues, 11, no município de Rio Preto da Eva, nessa terça-feira (17), foi disparado enquanto o irmão dela, de 10 anos, brincava com a espingarda do pai.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.