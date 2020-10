Menina de 12 anos engravida após ser estuprada por homem de 54 anos

Um homem de 54 anos foi preso após estuprar e engravidar uma menina de 12 anos no Norte do Espírito Santo. A prisão aconteceu em Aracruz no final do mês de setembro.

Segundo um site de notícias do Globo, a Polícia Civil contou que o homem fugiu com a menina para uma comunidade rural no interior de Linhares e vivia com ela.

A polícia tomou conhecimento do caso e começou a fazer buscas por ele. Quando o homem e a menina foram encontrados, a criança foi levada de volta para a família.

O homem conseguiu fugir novamente e foi localizado no final do mês de setembro em Vila do Riacho, em Aracruz. Ele foi autuado por estupro de vulnerável e encaminhado para o presídio do Xuri, em Vila Velha.

A Secretaria de Saúde da cidade onde a criança mora informou em nota que a menina está sendo assistida pelo Conselho Tutelar e por uma equipe com médico e psicólogo e que não há chance para o aborto. O órgão não informou o tempo de gestação da criança, mas diz que ela será acompanhada para que o bebê possa nascer saudável.