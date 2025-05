'Mascote' é preso suspeito de matar jovens em posto de combustível no Centro; mulher fez 'casinha'

Manaus/AM - Endryl Jeamesson Peres do Nascimento, 21, mais conhecido como “Mascote”, foi preso nessa segunda-feira (12), suspeito de assassinar Everton de Vasconcelos Pamplona, 24, e Viriato José de Oliveira Neto, em um posto de combustíveis na avenida Quintino Bocaiúva, bairro Centro, zona sul, no dia 6 de fevereiro de 2024.

"Esse crime aconteceu no ano passado e foi muito divulgado aqui na nossa cidade, já prendemos duas pessoas envolvidas. O Mascote era o terceiro, é a pessoa que está toda de preto naquela filmagem que circulou em todas as redes sociais, em todos os canais de comunicação, ele está com um chapéu de vaqueiro e uma roupa preta bem característica", diz o delegado Ricardo Cunha.

As vítimas foram atraídas para uma emboscada e foram executadas com vários tiros. Em seguida, foram jogadas de dentro do veículo por um grupo de pessoas que saqueou o carro e roubou itens pessoais delas.

Conforme o delegado, o verdadeiro alvo do crime era Viriato e a motivação seria um símbolo de uma facção que o rapaz estaria usando nas redes sociais. Para atraí-lo para o local do crime, os criminosos usaram uma mulher, Anne Flores​. Esta, por sua vez, passou a conversar com Viriato por redes sociais e marcou o encontro no posto de gasolina na avenida Quintino Bocaiúva. Everton não era o alvo, mas foi convidado pelo amigo para ir com ele e dirigir o veículo.

"O Viriato que era o alvo desse grupo criminoso, ele foi chamado para uma emboscada através da Anne Flores que foi presa no Rio de Janeiro também no ano passado, essa operação foi junto com a Polícia Civil do Rio de Janeiro (...) O Viriato ostentava nas suas redes sociais fazer parte de uma organização criminosa e por essa razão ele teve a sua vida retirada por esses indivíduos. Infelizmente, morreu um inocente nessa história, que é o Everton, que estava ali dirigindo esse veículo no dia do crime. O que eles costumam falar no mundo criminoso é um efeito colateral, é uma vida que foi retirada em razão de uma missão", enfatiza.

Outro executor, identificado como Menisson Bezerra Gomes, 29, o “Topete”, foi preso no dia 17 de dezembro de 2024, e a responsável por fazer a “casinha” para as vítimas, identificada como Anne Beatriz das Flores Sousa, 20, foi presa no dia 18 de outubro.

Segundo Ricardo Cunha, o mandante do crime morreu no Rio de Janeiro e não chegou a ser preso. "Temos um mandante, mas que o próprio Mascote já falou em interrogatório que ele está morto, ele morreu no Rio de Janeiro, então já não interessa muito para as investigações. É um caso encerrado, é um caso infelizmente envolvendo briga de facções criminosas".