Marido é preso após mulher denunciar que era agredida há 25 anos no Amazonas

Manaus/AM - Um homem de 46 anos foi preso por lesão corporal e ameaça, no âmbito da violência doméstica contra sua companheira, 42. Na ocasião, também foi cumprido um mandado de busca e apreensão domiciliar, na comunidade rural Vila Amazônia, próximo a Parintins, no Amazonas.

De acordo com a delegada Marna de Miranda, as investigações iniciaram quando a vítima foi à delegacia para relatar um fato que ocorreu no dia 1º de setembro deste ano, por volta das 3h, quando ela e o autor estavam retornando de um evento.

“Ele estava sob efeito de bebida alcoólica e ficou bastante agressivo, chegando a injuriar a vítima. No caminho para a casa, o autor dirigia a motocicleta em alta velocidade, deixando a vítima com medo, e chegando próximo à residência, ele propositalmente fez com que o veículo derrapasse e causou um acidente”, falou a delegada.

Segundo a delegada, quando chegaram em casa, a mulher se trancou dentro do quarto e o homem começou a ameaça-la, dizendo que se ela não deixaria ela ficar com outro homem, e que se ela não abrisse a porta, ele ia matá-la.

“Ela conseguiu pular a janela do cômodo e fugir, pedindo ajuda de uma família na comunidade. Em depoimento, a vítima ainda contou que convivia com o homem há 25 anos e que vinha sofrendo o crime de violência doméstica durante todos esses anos”, citou a delegada.

De acordo com a delegada, o indivíduo guardava uma espingarda caseira ilegal dentro de casa, usada para ameaçar a vítima quando estava embriagado. Além disso, o infrator ainda a obrigava a manter relações sexuais com ele.

“Logo representamos pela prisão preventiva desse homem, de maneira que pudéssemos diligenciar e retira-lo do lar onde a vítima reside. Nesta quarta-feira, fomos à comunidade e logramos êxito em sua prisão, bem como apreender a espingarda. Com isso, esperamos dar um conforto e tranquilidade a essa mulher”, mencionou a delegada.

Além do mandado por lesão corporal e ameaça no âmbito da violência doméstica, ele também foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo e ficará à disposição da Justiça.