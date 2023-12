Lancha com R$ 200 mil em maconha é apreendida em Manaus

Manaus/AM - Policiais civis do 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP) apreenderam, nesta terça-feira (5), 12 quilos de maconha tipo skunk avaliados em R$ 200 mil, em uma lancha expressa que estava atracada no porto do bairro São Raimundo, Zona Oeste. A embarcação é oriunda do município de São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas

De acordo com o delegado Ericson Tavares, titular do 6° DIP, as diligências iniciaram após recebimento de denúncia anônima informando que naquele local iria atracar uma lancha trazendo os entorpecentes daquele município.

“Assim que tivemos conhecimento da ação, montamos uma equipe e nos deslocamos até àquele porto. No local, avistamos a embarcação, realizamos a abordagem e avistamos as malas que estavam com as drogas”, disse o delegado.

Segundo a autoridade policial, nas malas haviam etiquetas com os nomes de dois indivíduos, que possivelmente desceram da lancha antes dela chegar na capital.

“As investigações em torno do caso continuarão, a fim de identificarmos os proprietários do material ilícito, bem como saber o destino do material entorpecente”, informou Tavares.