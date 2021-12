Jovem desaparece após sair com 'amigo' de campo de futebol em Manaus

Manaus/AM - Arlison Lopes de Souza, 19, está desaparecido desde a noite desta segunda-feira (20), por volta das 21h, quando estava em um campo de futebol, no bairro Colônia Antônio Aleixo, zona leste de Manaus. De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO) registrado na Deops, a mãe do desaparecido, Liliane da Cunha Lopes, 39, informou que seu filho estava em um campo de futebol, na data e hora mencionadas acima, e que uma pessoa não identificada o chamou para outro lugar. Ainda segundo informações, o desaparecido teria sido acompanhado por outras três pessoas até uma lancha com destino desconhecido e, desde então, não teve mais informações do paradeiro dele. Quem tiver informações sobre a localização de Arlison Lopes de Souza que entre em contato com a Deops, por meio do número (92) 3214-2269, ou pelo 181, o disque-denúncia da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM).

