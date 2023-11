Irmãs são baleadas por não terem celular para entregar a assaltantes em Manaus

Adriele foi atingida com tiros na perna direita, axila e braço direito. Débora foi atingida de raspão no pescoço, e nas costas.

Segundo informações da 13ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), as vítimas estavam caminhando na rua de casa, quando assaltantes as abordaram e pediram que elas entregassem os celulares; Débora e Adriele disseram que não possuíam celular, e acabaram sendo baleadas.

Manaus/AM- As irmãs Adriele Vasconcelos dos Santos, 20 anos, e Débora Vasconcelos dos Santos, 17 anos, foram baleadas durante um assalto nesta terça-feira (28), na rua Santa Rosa, do bairro Cidade de Deus, na Zona Norte de Manaus.

