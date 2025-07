Indígena é preso ao tentar matar mulher a facada e pauladas em Envira

Manaus/AM - Um indígena, ainda não identificado, foi preso ao tentar matar a mulher com facada nas costas e pauladas na cabeça, nesta sexta-feira (11), no município de Envira, no interior do Amazonas.

De acordo com o delegado Henrique Maciel, titular da 66ª DIP, a equipe policial teve conhecimento do caso por meio de uma denúncia informando que a vítima tinha sido atingida com um golpe de faca nas costas e na cabeça com um pedaço de madeira. Em ato contínuo, os agentes iniciaram as diligências em direção à comunidade, com o objetivo de apurar os fatos.

“Durante o trajeto até o local, antes de chegarem à aldeia, os policias cruzaram com uma ambulância que transportava a vítima para uma unidade hospitalar do cidade. Eles continuaram seguindo, e ao chegar à comunidade, a equipe notou que o autor já havia sido contido por moradores da comunidade”, informou o delegado.

Segundo Henrique Maciel, o homem estava com os braços amarrados para trás, e os policiais procederam com a substituição por algemas. No local, ninguém soube informar o nome ou a idade do suspeito, nem apresentar qualquer documento de identificação.

“O autor foi conduzido à delegacia. Duas testemunhas foram ouvidas e relataram que a agressão ocorreu durante a madrugada. No entanto, devido eles não falarem português, houve dificuldade na comunicação, o que impediu um relato mais detalhado sobre a dinâmica dos fatos e os motivos pelos quais a polícia não foi acionada imediatamente após o ocorrido”, concluiu o delegado.

O homem foi autuado em flagrante por tentativa de feminicídio. Ele permanece à disposição da Justiça.