Homem morre ao ser espancado pelo ex-marido de sua namorada em Manaus

Manaus/AM - Caio César de Oliveira, de 25 anos, morreu após ser brutalmente espancado pelo ex-marido de sua namorada. O crime aconteceu no bairro Morro da Liberdade, na Zona Sul de Manaus, na noite de terça-feira (24).

De acordo com o relato da namorada da vítima, identificada apenas como "Luciana", o crime ocorreu após Caio ir até sua casa. Durante o encontro, o ex invadiu a residência e atacou Caio com um pedaço de madeira, deixando-o desacordado. Vizinhos socorreram a vítima, que foi levada para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na tarde de quarta-feira (25).

Luciana relatou que estava separada há algum tempo, mas que o ex não aceitava o fim do casamento. A jovem afirmou que mantinha um relacionamento com Caio há apenas três semanas.

O agressor fugiu do local após o crime. A polícia faz buscas pelo autor do crime.