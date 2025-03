Homem mata cachorro, arranca órgãos e foge nu em Manaus

Manaus/AM - Um cachorro foi morto com extrema crueldade na tarde deste sábado (15), dentro de uma residência no bairro Nova Cidade, Zona Norte de Manaus. O crime foi praticado por um homem, aparentemente sob efeito de drogas.

A Polícia Militar foi acionada por moradores após o suspeito ser visto correndo nu pelas ruas do bairro. Ao chegarem à residência, os policiais encontraram uma cena macabra: o corpo do animal doméstico com os órgãos arrancados na cozinha. Uma faca de pão ensanguentada foi encontrada no local.

O homem foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia para as devidas providências. A polícia investiga o caso para determinar a motivação do crime e a possível influência de substâncias entorpecentes na ação do suspeito.