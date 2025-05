Homem espanca esposa após ela não fazer café da manhã em Manaus

Manaus/AM - Um homem de 26 anos foi preso após espancar a esposa, de 27 anos, na frente dos filhos, após acusá-la de traição. O suspeito foi detido na segunda-feira (26), no bairro Gilberto Mestrinho, zona leste de Manaus. Segundo a polícia, uma nova sessão de agressão ocorreu após o suspeito não encontrar o café da manhã na mesa.

De acordo com a delegada Nathalia Oliveira, da DECCM Norte/Leste, o casal manteve um relacionamento por cinco anos, sendo que, nos últimos dois, a convivência tornou-se conturbada em razão de constantes discussões e do comportamento agressivo do autor. Em depoimento, a vítima relatou que o companheiro frequentemente a acusava de traição.

“No domingo (25), durante uma discussão, ao perceber que a vítima estava gravando suas falas, o homem tentou tomar o celular dela e passou a agredi-la com puxões de cabelo, socos no rosto e enforcamento, tudo isso na presença do filho do casal, uma criança de três anos. Ele também proferiu diversas injúrias contra a vítima”, detalhou a delegada.

Ainda segundo a autoridade policial, as agressões continuaram na manhã de segunda-feira, motivadas pelo fato de a mulher não ter preparado o café da manhã para o autor. Ele a ameaçou de morte, voltou a insultá-la e desferiu vários socos contra sua cabeça, além de impedi-la de sair da residência.

“A vítima conseguiu enviar uma mensagem para a irmã do agressor, informando sobre a violência que sofria. Em seguida, a mãe da mulher compareceu à delegacia e formalizou a denúncia após tomar conhecimento dos fatos. Imediatamente, nossas equipes se deslocaram até o endereço indicado e efetuaram a prisão em flagrante do indivíduo”, afirmou Nathalia Oliveira.

O homem foi autuado em flagrante pelos crimes de lesão corporal, ameaça e injúria no âmbito da violência doméstica. Ele passou por audiência de custódia e permanecerá à disposição do Poder Judiciário.