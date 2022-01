Homem é preso com 2 toneladas de drogas em Manaus; Vídeo

Manaus/AM - Um homem, ainda não identificado, foi preso com cerca de 2 toneladas de drogas na manhã deste sábado (8), na Marina do Davi, na Estrada da Ponta Negra, no bairro Ponta Negra, na zona oeste da capital. Homem é preso com 2 toneladas de drogas na Marina do Davi, em Manaus pic.twitter.com/WPiKxhUujW — Babilônia (@hamudaniel19) January 8, 2022 As informações preliminares são que o suspeito foi capturado pela equipe do Grupo Força Especial de Resgate e Assalto (Fera) no Lago do Limão, no município de Iranduba. 2 toneladas de drogas são apreendidas na Marina do Davi, em Manaus pic.twitter.com/xqLPHLyg6z — Babilônia (@hamudaniel19) January 8, 2022 Já os entorpecentes foram apreendidos pelos agentes do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO). A operação ainda está em diligência, e ao término das oitivas, a Polícia Civil repassará as informações oficiais.

