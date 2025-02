Homem é morto após fazer família refém no Amazonas

Manaus/AM - Um homem suspeito de envolvimento em um ataque no bairro Morada do Sol, em Iranduba, morreu em confronto com policiais da Rocam (Rondas Ostensivas Cândido Mariano) neste sábado (15), no Ramal do Chisa, Comunidade do Chisa, também em Iranduba.

A equipe da Rocam informou que recebeu uma denúncia sobre a presença de criminosos na região e, ao realizar uma incursão em uma casa abandonada, vários homens fugiram. Um deles, no entanto, fez uma família refém.

Durante a negociação, o suspeito tentou escapar pela janela e atirou contra os policiais, que revidaram. O homem foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

Durante a ação foram apreendidas uma escopeta calibre 20, munições, porções de drogas (oxi, maconha e cocaína), duas balanças de precisão e uma pochete, resultando em um prejuízo estimado de R$ 5.500,00 ao crime organizado.

O caso foi encaminhado ao 31° DIP de Iranduba para as providências cabíveis.