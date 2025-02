Botafogo empata com Boavista em jogo preparatório para a Recopa

Com time reseverva, o Botafogo empatou em 1 a 1 com o Boavista na noite deste sábado (15), no estádio Eucyr Resende, em Bacaxá, pela 10ª rodada do Campeonato Carioca. O técnico estreante Cláudio Caçapa poupou os titulares visando o confronto contra o Racing, na Argentina, pela Recopa Sul-Americana, na próxima quinta-feira (20).

O Boavista abriu o placar aos 37 minutos do primeiro tempo, com gol de Zé Vitor após rebote do goleiro Léo Link. O Botafogo chegou ao empate na segunda etapa, aos 32 minutos, com gol de Kayke após cruzamento na área.

Com o empate, o Botafogo ocupa a 5ª colocação do Campeonato Carioca, com 13 pontos, enquanto o Boavista está em 10º lugar, com 11 pontos.

O Boavista, por sua vez, tem um jogo pela Copa do Brasil contra o CSA na quarta-feira (19), às 19h30 (horário de Brasília), no estádio Elcyr Resende. No Carioca, o time joga no domingo (23), às 16h, contra o Volta Redonda.