Flamengo avança para semifinal do Carioca com vitória sobre o Vasco

O Flamengo garantiu sua vaga na semifinal do Campeonato Carioca ao vencer o Vasco por 2 a 0 na noite deste sábado (15), no Maracanã. A vitória, construída com gols de Bruno Henrique de pênalti e um golaço de Cebolinha, assegurou a classificação do Rubro-Negro com uma rodada de antecedência.

Com este resultado, o time comandado por Filipe Luís chegou aos 20 pontos e não pode mais sair do G4, podendo ser ultrapassado apenas pelo Volta Redonda. O Cruz-Maltino, por sua vez, permanece com 14 pontos e vê sua situação no campeonato se complicar.

O Flamengo volta a campo no próximo sábado, no Maracanã, para enfrentar o Maricá. Já o Vasco terá um clássico contra o Botafogo no domingo, em São Januário.