Homem é brutalmente espancado por moradores na Zona Sul de Manaus





Manaus-AM- Um homem ainda não identificado sofreu uma tentativa de linchamento na tarde desta sexta-feira (12), na Rua Canumã, no bairro Petrópolis, Zona Sul de Manaus.

A ocorrência mobilizou a 3ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) após um chamado do Centro Integrado de Operações de Segurança (CIOPS). No local, a equipe encontrou o homem ferido, e testemunhas relataram que ele havia sido agredido por populares.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foi acionado e uma unidade de suporte básico prestou os primeiros socorros.

Diante da gravidade dos ferimentos, a vítima foi encaminhada imediatamente para o HPS João Lúcio, onde recebeu atendimento especializado.

A polícia investiga a motivação para o crime.