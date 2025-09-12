Homem é brutalmente espancado por moradores na Zona Sul de Manaus
Manaus-AM- Um homem ainda não identificado sofreu uma tentativa de linchamento na tarde desta sexta-feira (12), na Rua Canumã, no bairro Petrópolis, Zona Sul de Manaus.
A ocorrência mobilizou a 3ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) após um chamado do Centro Integrado de Operações de Segurança (CIOPS). No local, a equipe encontrou o homem ferido, e testemunhas relataram que ele havia sido agredido por populares.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foi acionado e uma unidade de suporte básico prestou os primeiros socorros.
Diante da gravidade dos ferimentos, a vítima foi encaminhada imediatamente para o HPS João Lúcio, onde recebeu atendimento especializado.
A polícia investiga a motivação para o crime.
