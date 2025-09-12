   Compartilhe este texto

Homem é brutalmente espancado por moradores na Zona Sul de Manaus

Por Portal Do Holanda

12/09/2025 18h30 — em
Policial


Foto: Divulgação

Manaus-AM- Um homem ainda não identificado sofreu uma tentativa de linchamento na tarde desta sexta-feira (12), na Rua Canumã, no bairro Petrópolis, Zona Sul de Manaus.

A ocorrência mobilizou a 3ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) após um chamado do Centro Integrado de Operações de Segurança (CIOPS). No local, a equipe encontrou o homem ferido, e testemunhas relataram que ele havia sido agredido por populares.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foi acionado e uma unidade de suporte básico prestou os primeiros socorros.

Diante da gravidade dos ferimentos, a vítima foi encaminhada imediatamente para o HPS João Lúcio, onde recebeu atendimento especializado.

A polícia investiga a motivação para o crime.

Bastidores da Política - Greve de ônibus é chantagem de empresários contra o governo Bastidores da Política
Greve de ônibus é chantagem de empresários contra o governo

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Policial

+ Policial


Foto: Divulgação

12/09/2025

Casal é preso com fuzil e espingarda após denúncia em Manaus

Drogas apreendidas - Foto: Divulgação

12/09/2025

Polícia fecha conveniência de fachada que produzia e distribuía drogas em Flores

Delegacia de Nova Olinda - Foto: Reprodução

12/09/2025

Estelionatário é preso por aplicar golpes em idosos em Nova Olinda do Norte

Drogas estavam divididas - Foto: Divulgação

12/09/2025

Fiscalização apreende 80 kg de drogas no terminal de carga do aeroporto de Manaus

12/09/2025

Família encontra celular de cinegrafista assassinado na casa de suspeito em Manaus

Foto: Divulgação

12/09/2025

Homem é achado morto a facadas na Praça da Saudade

Julison Correa de Carvalho / Foto: Divulgação/PC-AM

11/09/2025

Homem que estuprou ex-companheira e sobrinha da vítima é procurado em Manaus

Foto: Divulgação

11/09/2025

Homem é preso por agredir e ameaçar ex em Manaus

Preso em Ribeirão Preto - Foto: Divulgação

11/09/2025

Trio é preso por usar IA para falsificar biometrias de vítimas e comprar carros no Amazonas

Delegada Priscilla Orberg falou sobre o caso. Foto: Jander Robson/ Portal do Holanda

11/09/2025

Suspeito é preso após dar socos e estuprar ex-companheira em Manaus, diz delegada

11/09/2025

Ao vivo: Operação Holograma e prende membros de organização criminosa

Foto: Divulgação

11/09/2025

Suspeito é agredido por populares após roubar e puxar cabelo de mulher na Praça 14

Outros já tinham sido presos - Foto: Divulgação

11/09/2025

Suspeito de fazer família refém durante assalto no Coroado é preso

Foto: Freepik

11/09/2025

Ex é preso por ameaçar, agredir e estuprar jovem em Manaus

Mohammad Manasrah tinha 20 anos e foi morto por homem ainda não identificado em Manaus. — Foto: Divulgação/Sociedade Árabe Palestina do Amazonas

11/09/2025

Acusados de matar palestino com gargalo de garrafa em Manaus vão a júri popular

Comprador não sabia que moto era roubada - Foto: Neto Silva/Portal do Holanda

11/09/2025

Venezuelano vai parar na delegacia após casal reconhecer moto roubada em Manaus

Casal abusava da menina há anos - Foto: Divulgação

11/09/2025

Mãe e padrasto são presos por estuprar e contaminar menina com HIV na AM-010

Amazonenses têm sido vítimas - Foto: Divulgação

11/09/2025

Golpe do falso advogado faz vítimas no Amazonas e polícia faz alerta

Piloto lançou avião na represa de Balbina / Foto: Divulgação

11/09/2025

Avião da Venezuela com 380 kg de drogas é interceptado pela FAB no Amazonas

Foto: Divulgação

10/09/2025

Mais de uma tonelada de drogas é apreendida em Santa Isabel do Rio Negro

Imagem mostra a vítima Mohamad Manasrah e à direita o local da briga / Foto: Divulgação

10/09/2025

Réus pela morte de jovem na saída de casa noturna vão a júri popular em Manaus

Foto: Reprodução/FAF

10/09/2025

Árbitro da FAF é preso após ser denunciado por agredir ex-namorada em Manaus

Foto: Divulgação

10/09/2025

Membros de facção são presos por matarem homem que não pagou droga no Amazonas

Foto: Divulgação

10/09/2025

Pai é preso no interior do Amazonas por estuprar as filhas de 15 e 17 anos

Francisco foi preso em casa - Foto: Divulgação

10/09/2025

Ex-PM preso por matar Viviane é suspeito de tentar assassinar ex-prefeito de Coari

João Vitor Azevedo, 21 anos - Foto: Divulgação

10/09/2025

Motorista que matou primo de ator amazonense durante racha é preso no Alvorada

Imagem mostra bala alojada - Foto: Divulgação

10/09/2025

Jovem morre ao ser crivado de tiros no meio da rua em Manacapuru

Operação ocorre desde as primeiras horas de hoje- Foto: Divulgação/Receita Federal

10/09/2025

Operação da PF desmantela fraude de R$ 244 milhões no Amazonas e em 13 estados

Foto: Divulgação

09/09/2025

Suspeito de lavagem de dinheiro é preso com R$ 300 mil em Manaus


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!