Foragido de Rondônia é preso ao usar celular roubado no Amazonas

Manaus/AM - Um homem de 42 anos foi preso, nesta terça-feira (09), ao usar celular roubado no município de Iranduba, no interior do Amazonas. Ele estava foragido de Rondônia pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e estava sendo procurado desde 2017.

De acordo com o delegado Mauro Duarte, titular da unidade policial, o homem estava sendo procurado desde 2017, quando cometeu o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido na cidade de Machadinho, no estado de Rondônia.

“Estávamos em busca deste indivíduo pois em seu nome constava que ele estava utilizando um celular com restrição de roubo, ocasião em que verificamos que havia um mandado de prisão em seu nome”, explicou.

Ainda conforme o delegado, após tomar conhecimento do paradeiro do indivíduo, as equipes se deslocaram à estrada Manoel Urbano, município de Iranduba, onde cumpriram a ordem judicial.

“Na ocasião de sua prisão, ele estava em posse de um celular oriundo de roubo, momento em que recebeu voz de prisão por receptação”, explicou.

Procedimentos

O homem será submetido à audiência de custódia a fim de verificar a legalidade da prisão. Em seguida, será encaminhado à Central de Recambiamento e Triagem (CRT), onde ficará à disposição da Justiça de Rondônia.