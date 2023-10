Enfermeira é sequestrada durante tentativa de homicídio em lava a jato em Manaus; vídeo

"Deus é tão bom comigo, eu tive meu livramento. Obrigada por cada palavra de carinho, por cada ligação. Agora, eu estou bem e preciso de um tempo para me acalmar", escreveu ela em um trecho nos stories do Instagram.

Já a Elizamara, que também trabalha no lava a jato, foi sequestrada pelos criminosos que estavam em um carro, modelo Gol, branco. Horas depois, ela foi liberada e agradeceu as mensagens de carinho nas redes sociais.

De acordo com a polícia, um familiar da enfermeira era o alvo dos criminosos. O homem, que não teve o nome divulgado, foi surpreendido por homens armados e acabou sendo baleado durante a tentativa de homicídio. No entanto, ele aproveitou o descuido dos suspeitos e conseguiu fugir. Ainda conforme as informações da PM, o homem está internado em estado grave no Hospital e Pronto Socorro Dr. Platão Araújo.

