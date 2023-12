Em 24h, polícia apreende 11 armas usadas em assaltos em Manaus

Na noite de quinta-feira, após receber informações por sua linha direta, a equipe da 9ª Cicom prendeu quatro pessoas, sendo três homens e uma mulher, com idades entre 18 a 28 anos, por posse ilegal de arma de fogo e envolvimento com o tráfico de drogas. A ocorrência foi registrada em uma estância, localizada na rua Curica, bairro São José 2, zona leste de Manaus.

“As equipes de policiais militares integradas da 30° e 4ª Cicom realizaram um cerco e, na ação, prenderam um homem. Haviam outros dois comparsas com ele, que conseguiram fugir durante a interceptação. Na abordagem, encontramos nove aparelhos celulares; duas armas de fogo, sendo uma pistola 9 milímetros e um revólver calibre 38; caixas de som, televisão, além da apreensão do veículo com restrição de roubo”, informou o capitão.

Segundo o capitão Thiago Dantas, comandante da 4ª Cicom, a equipe policial foi informada, pelo Paredão do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), sobre a movimentação de um veículo, modelo Gol, cor vermelho, com restrição de roubo, fazendo uma sequência de assaltos nas regiões norte e leste da capital.

