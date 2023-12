Drogas escondidas em caixa de isopor são apreendidas em barco no Amazonas

Manaus/AM - Cerca de 10 quilos de drogas foram apreendidos pela Polícia Militar na manhã desta sexta-feira (8), no porto de Beruri, interior do Amazonas.

De acordo com a PM, a equipe policial realizava patrulhamento de rotina no porto daquele município, quando em abordagem na embarcação perceberam movimentação suspeita de algumas pessoas que estavam dentro do barco. Durante revista, foi encontrada, abandonada, uma caixa de isopor contendo 4,336 quilos de drogas tipo skunk e 5,190 quilos de oxi.

O material foi levado ao 80º Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Beruri apresentado para os procedimentos de polícia judiciária.

A Polícia Militar do Amazonas orienta à população que, informe imediatamente ao tomar conhecimento de qualquer ação criminosa, por meio do disque-denúncia 181 ou pelo 190. A identidade do denunciante será mantida em sigilo.