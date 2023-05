Delegado flagra homem agredindo esposa no meio da rua em Manaus

Conforme autoridade policial, foram solicitadas medidas protetivas de urgência para a vítima, com todas as informações fornecidas por ela. Também foi averiguado que já havia registros de outras ocorrências em nome do infrator.

O delegado informou que passava pelo local e presenciou o homem agredindo verbalmente e fisicamente a companheira, com vários socos no rosto, momento em que abordou o agressor e o prendeu em flagrante por violência doméstica.

Manaus/AM - O delegado Leonardo Marinho, titular do 25° Distrito Integrado de Polícia (DIP), flagrou um homem de 47 anos agredindo a própria esposa, nesta quarta-feira (24), em uma rua no bairro Parque Dez de Novembro, zona centro-sul de Manaus.

