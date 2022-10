Delegado do Amazonas foi morto com 6 tiros em drogaria no Pará

Manaus/AM - O delegado da Polícia Civil do Amazonas, Aldeney Goes, foi morto com, pelo menos, 6 tiros pelo corpo, na noite desta sexta-feira (28), em uma drogaria, no Pará. Ele estava de férias com a família.

“Houve um assassinato de um delegado, que é do Amazonas, e estava de férias aqui. Estamos agora na captura de provas, elementos e tudo que possa levar aos autores do crime. Se não me falha a memória, a vítima recebeu seis tiros”, disse o diretor da Divisão de Homicídios (DH) do Pará, delegado Cláudio Galeno.

Ainda nesta noite, o governador do Amazonas, Wilson Lima, afirmou que ligou para o governador do Pará, Helder Barbalho, e pediu "empenho na resolução do caso".

Aldeney Goes era titular do 19º Distrito Integrado de Polícia, localizado na estrada da Ponta Negra, zona Oeste de Manaus. Ele deixa uma esposa e 4 filhos.