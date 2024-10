Criminosos invadem e furtam mercadorias de importadora em Lábrea

Manaus/AM - A Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Lábrea, no interior do Amazonas, solicita colaboração para identificar os autores de um furto praticado em uma importadora, na madrugada de domingo (27), na avenida Coronel Luiz Gomes, bairro Centro, no município.

De acordo com o delegado Paulo Gadelha, titular da DIP Lábrea, durante diligências no local do crime, foi constatado que o prédio da empresa apresentava sinais de arrombamento na parede de metal, situada nos fundos da loja.

“Do local foram furtadas mercadorias e uma quantia de dinheiro em espécie, que estava no cofre da importadora. Os autores também levaram o Digital Video Recorder (DVR), onde eram armazenadas as imagens das câmeras de segurança, por isso não foi possível obter imagens dos suspeitos”, explicou o delegado.

Conforme o delegado, a equipe de investigação solicita aos moradores do município, que se tiverem cientes sobre o furto, e souber alguma informação sobre a identificação dos autores, que entre em contato pelos números (97) 98450-4812, disque-denúncia de Lábrea, ou pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM).

“Garantimos que a identidade do informante será mantida em sigilo. Iremos contar com a ajuda da população para que possamos identificar os suspeitos e localizá-los, a fim de apresentar um desfecho positivo deste caso para a segurança pública do Estado”, ressaltou o delegado.