Corpos de mulheres são encontrados em canoa no Amazonas

Manaus/AM - Os corpos de duas mulheres foram encontrados dentro de uma canoa à deriva, no município de Codajás, no interior do Amazonas.

De acordo com a Polícia, as vítimas foram reconhecidas como integrantes da mesma família. Elas estavam desaparecidas e podem ter sofrido ataque de piratas do rio. Ainda não há informações sobre as circunstâncias das mortes.

A Polícia Civil (PC) deverá investigar o caso.