Com placa coberta por máscara, motociclista é preso durante 'rolezinho' em Manaus

Manaus/AM - Um homem de 23 anos foi preso por direção perigosa, nesta sexta-feira (1º), no bairro São José, zona leste de Manaus. Ele, que não teve o nome divulgado pela polícia, estava em uma moto com a placa coberta por uma máscara e participava de 'rolezinho'.

Por volta das 4h20, os policiais militares, em patrulhamento pela Alameda Cosme Ferreira, depararam-se com um grupo de pessoas em várias motocicletas, participando do chamado ‘rolezinho’. Entre eles, uma motocicleta com a placa coberta com uma máscara de pano.

Foi feita a ordem de parada, mas o motociclista tentou fugir em alta velocidade pela contramão da via, percorrendo as ruas do bairro Zumbi, retornando ao bairro São José, colocando em risco pedestres e outros motoristas.

Ao chegar na rua 22 do bairro, o homem desequilibrou na curva e bateu na calçada, furando dois pneus da motocicleta e ferindo-se na queda. Mesmo machucado, ele tentou fugir correndo, mas foi interceptado pelos policiais.

O motociclista foi preso em flagrante e encaminhado ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

