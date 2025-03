Cinco homens são presos por desmatamento e queimada ilegal em Parintins

Manaus/AM - Cinco homens, com idades entre 18 e 49 anos, foram presos por desmatamento e queimada ilegal em áreas de vegetação. A ação policial aconteceu na tarde de terça-feira (18), no município de Parintins, no interior do Amazonas.

Os policiais militares foram acionados pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (Sedema), para atender a uma ocorrência de crime ambiental, em um lugar conhecido como invasão do Xangai e Paulo Neto.

No local, a equipe policial flagrou os suspeitos desmatando e ateando fogo em área de vegetação e realizou a abordagem. Durante as diligências, foram apreendidos sete facões, um serrote, uma enxada, três bocas de lobo, dois machados, uma picareta e dois aparelhos celulares.

O quinteto foi conduzido, juntamente com o material apreendido, para a 3ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), de Parintins.

Denúncia

A Polícia Militar do Amazonas orienta a população a informar imediatamente qualquer ação criminosa, por meio do disque-denúncia 181 ou pelo 190. A identidade do denunciante será mantida em sigilo.