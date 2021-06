Babá é presa após agredir bebê de 2 anos com cabide de roupa em Manaus

“O pai chegou em casa e a criança estava com o olho machucado e com um hematoma na bochecha. O pai então providenciou atendimento médico para o filho e em seguida veio à delegacia e registrou o boletim”, disse a delegada.

A prisão ocorreu nesta quarta (30), na casa da suspeita. De acordo com a titular da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), delegada Joyce Colho, mesmo com 2 anos, a criança verbalizou sobre o ocorrido.

