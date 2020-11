Assistente de produção do 'Porta dos Fundos' é morto no Rio de Janeiro

Manaus/AM - O cineasta e assistente de produção do porta dos Fundos, Cadu Barcelos, morreu ao ser esfaqueado perto de uma estação de metrô no Centro do Rio de Janeiro, na madrugada dessa terça-feira (11).

Amigos e familiares acreditam que ele foi vítimas de latrocínio. Testemunhas relataram que chegaram a ver o homem ferido gritando por ajuda, mas segundos depois ele caiu morto.

Cadu voltava para casa quando foi atacado, ele era casado e deixa um filho de 2 anos. O artista era dançarino, assistente de produção do canal Greg News e Porta dos Fundos, ele também foi coautor do longa-metragem “5x Favela”. A Polícia Civil investiga o caso, mas não repassou detalhes do que foi apurado até o momento.