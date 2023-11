Americano ameaça divulgar fotos de amazonense após fim de namoro

Manaus/AM - Uma mulher de 49 anos, natural de Parintins, interior do Amazonas, está sendo ameaçada por um norte-americano, do Texas, a ter fotos íntimas divulgadas, após fim do relacionamento do casal.

Segundo a Polícia Civil, a vítima conheceu o homem pela internet e logo começou um relacionamento.

Ela chegou a enviar, a pedido dele, fotos íntimas, no entanto, desde o fim do namoro à distância, em outubro deste ano, ela vem sendo ameaçada pelo criminoso, que exige valores para que as imagens não sejam postadas nas redes sociais.

A delegada Marna Miranda afirmou que Parintins não dispõe de uma delegacia especializada em crimes cibernéticos, e que a investigação desse tipo de crime pode demorar ainda mais porque o suspeito mora em outro país.

"Enquanto a polícia trabalha, a imagem da vítima já pode estar rodando nas redes sociais para todo mundo ver. Por isso, a principal orientação é evitar que esse tipo de fato aconteça. É você não autorizar seu parceiro, sua parceira, a fazer filmagens de momentos íntimos. É um momento particular.", orientou a delegada.