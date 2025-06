Amazonas registra redução de 29,79% em roubos de veículos, aponta Mapa da Segurança

Manaus/AM - O Amazonas registrou uma redução de 29,79% em roubos de veículos, em 2024, totalizando 846 registros contra 1.205, em 2023. Essa foi a quinta maior redução do país, de acordo com o Mapa da Segurança Pública 2025, divulgado, no dia 11 de junho, pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).

Ainda de acordo com o levantamento, quando comparado ao ano de 2011, o recuo chega a 85%, reforçando o impacto das novas tecnologias na prevenção criminal.

Redução em 2025

A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) registrou redução de 29% em roubos de veículos, no período de janeiro a maio deste ano, na capital amazonense. De acordo com os dados do Centro Integrado de Estatística de Segurança Pública (Ciesp), o índice caiu de 12,0 para apenas 6,2 roubos a cada 10 mil veículos.

“O pico foi em 2011, nesse período tínhamos 497 veículos roubados na capital por mês, para ter uma ideia, isso dá uma média de 16 carros por dia. E chegamos, agora em 2025, com 49 roubos por mês, isso é equivalente a um ou dois veículos por dia. Mesmo com o crescimento da frota em 91% nós percebemos o decréscimo vertiginoso do roubo”, explicou o coordenador do Ciesp, tenente-coronel Rouget Brito.