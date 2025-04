Saiba quem era a família que morreu em acidente de avião em NY

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Seis pessoas da mesma família morreram anteontem após um acidente com um avião de pequeno porte no estado de Nova York. As vítimas são um casal de cirurgiões, seus dois filhos e os parceiros deles, segundo o The New York Times e o Times Union.

QUEM SÃO AS VÍTIMAS

A aeronave, modelo Mitsubishi MU-2B, era pilotada pelo patriarca da família, o doutor Michael Groff. Neurocirurgião, Groff era professor de neurologia da Escola de Medicina de Harvard e diretor médico executivo de neurociências da Rochester Regional Health. Ele ainda era experiente na aviação.

Sua esposa, doutora Joy Saini, era cirurgiã pélvica. Ela nasceu na Índia e emigrou para os EUA, onde se formou em medicina pela Universidade de Pittsburgh. Depois de fazer residência em ginecologia e obstetrícia, Dra. Saini fundou a clínica Boston Pelvic Health & Wellness, de acordo com o The Hindu Times.

A filha do casal, Karenna Groff, era formada pelo MIT e estudava medicina na NYU Langone. Ela, que já foi jogadora de futebol de destaque no MIT e nomeada Mulher do Ano da NCAA (Associação Atlética Universitária Nacional dos EUA) em 2022, viajava com seu parceiro, James Santoro, que era banqueiro de investimentos. Santoro planejava pedir Karenna em casamento em breve.

Jared Groff, outro filho do casal, trabalhava como assistente jurídico e pretendia ingressar na faculdade de direito. Ele estava com sua namorada, Alexia Couyutas Duarte, que planejava entrar em Harvard para também cursar direito.

Michael Groff e Joy Saini também tinham outra filha, Anika, que não estava no avião. A identificação das vítimas foi confirmada por uma nota divulgada pela família. "Estamos devastados com a perda de nossos entes queridos. Lembraremos deles como as seis pessoas brilhantes, dinâmicas e amorosas que foram."

Aeronave saiu de um aeroporto no Condado de Westchester com destino ao Condado de Columbia, ambos no estado de Nova York. O Mitsubishi MU-2B caiu em um campo, a 16 quilômetros do aeroporto, após perder a aproximação.

O controlador aéreo chegou a receber um alerta de que o avião voava em baixa altitude. "O controlador tentou repassar esse alerta ao piloto e também tentou contatá-lo mais três vezes. Infelizmente, não obteve sucesso", afirmou Albert Nixon, investigador-chefe do NTSB (Conselho Nacional de Segurança nos Transportes).

Nixon também disse que 14 investigadores do NTSB estão analisando os destroços. Ele afirmou que não há "motivos para acreditar" que o avião estivesse em condições inadequadas de voo. Ainda não há informações sobre o que causou a queda.