Delcy Rodríguez busca garantir controle do poder em meio a divisões internas na Venezuela





17 de janeiro (Reuters) - Nos 12 dias que se passaram desde a destituição de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez trabalhou para consolidar seu poder, colocando leais em posições-chave para se proteger contra ameaças internas e, ao mesmo tempo, cumprir as exigências dos EUA para aumentar a produção de petróleo da Venezuela.

Rodríguez, 56 anos, uma tecnocrata discreta, mas rigorosa, que atuou como vice-presidente e ministra do petróleo, nomeou um ex-presidente do banco central para ajudar a administrar a economia, um chefe de gabinete e, o que é crucial, um novo líder da temida DGCIM, a agência militar de contrainteligência criada ao longo de décadas com a ajuda cubana.

O major-general Gustavo González, de 65 anos, agora chefiará a agência.

Três fontes com conhecimento do governo descreveram a decisão como uma ação da presidente encarregada de combater o que muitos na Venezuela consideram a maior ameaça à sua liderança: Diosdado Cabello, um ministro do Interior linha-dura com laços estreitos com os serviços de segurança e as temidas gangues de motociclistas "colectivo".

"Ela deixou bem claro que não tem capacidade de sobreviver sem o consentimento dos americanos", disse uma fonte próxima ao governo. "Ela já está reformando as forças armadas, demitindo pessoal e nomeando novos oficiais."

Entrevistas com sete fontes na Venezuela, incluindo diplomatas, empresários e políticos, revelam detalhes não revelados anteriormente sobre os riscos que Rodríguez enfrenta ao tentar consolidar o controle interno e, ao mesmo tempo, cumprir as determinações de Washington sobre as vendas de petróleo.

As fontes falaram sob condição de anonimato por medo de represálias.

A ambiguidade que Rodríguez está tentando contornar ficou evidente em seu primeiro discurso importante desde que assumiu o cargo. Em sua mensagem anual ao parlamento na quinta-feira, ela pediu unidade, enfatizou sua boa-fé como vice-presidente leal de Maduro e prometeu forjar um novo capítulo na política venezuelana com maior investimento em petróleo.

O Ministério das Comunicações da Venezuela, que cuida de todas as consultas à imprensa feitas por autoridades governamentais e individuais, não respondeu a um pedido de comentário.

A Casa Branca respondeu às perguntas por e-mail, remetendo a Reuters aos comentários recentes de Trump.

Em uma entrevista à Reuters na quarta-feira, Trump disse que Rodríguez tinha sido muito agradável de lidar e que ele esperava que ela visitasse Washington em algum momento.

Rodríguez, apelidada de "a czarina" por causa de suas conexões comerciais, tem ampla influência sobre as esferas de poder civil do país, incluindo o setor de petróleo, e agora também tem o apoio dos EUA. Esse apoio parece ter sido reafirmado na quinta-feira, quando ela se reuniu com o diretor da CIA, John Ratcliffe, em Caracas.

O outro grupo principal do governo é liderado por Cabello. O ministro, que também lidera o partido socialista governista PSUV, é um ex-militar com um programa semanal de quatro horas na TV estatal que está no ar há 12 anos.

Seu primeiro ato público após a captura de Maduro foi aparecer na tela vestindo um colete à prova de balas e cercado por guardas armados, enquanto liderava um cântico que dizia: "Duvidar é trair".

Autoridades dos EUA entraram em contato com Cabello meses antes da operação contra Maduro e têm se comunicado com ele desde então, disseram quatro fontes à Reuters, alertando-o para não usar os serviços de segurança ou coletivos para atacar a oposição.

Cabello, que foi preso na Venezuela por apoiar o eventual presidente socialista Hugo Chávez em um golpe fracassado em 1992, está sob acusação nos Estados Unidos, que está oferecendo uma recompensa de US$ 25 milhões por sua captura.

Até o momento, Cabello tem se mostrado conciliador com Rodríguez, dizendo que eles estão "muito unidos". Ele chegou ao discurso nacional de quinta-feira ao lado da presidente encarregada e de seu irmão Jorge, presidente da Assembleia Nacional. Mas fontes com conhecimento do relacionamento entre eles disseram à Reuters que ele continua sendo a maior ameaça à capacidade de governar da "czarina".

Em Caracas, as forças de segurança estão inquietas. Poucas horas após a posse de Rodríguez, houve uma breve explosão de fogo antiaéreo do lado de fora do palácio presidencial, o que alguns temiam que pudesse ser outro ataque dos EUA.

No entanto, os relatórios sugerem que foi um mal-entendido entre a polícia e a guarda presidencial, que abateram drones da polícia. O governo alegou que eram drones de espionagem, sem explicar a quem pertenciam.

Em todo o país, as pessoas estão chocadas com a captura de Maduro e não sabem se devem ficar esperançosas ou temerosas. Em alguns lugares, filiados locais do PSUV pediram a seus membros que espionassem seus vizinhos e denunciassem qualquer pessoa que comemorasse a queda de Maduro, de acordo com três membros do partido que falaram sob condição de anonimato.

Nessa atmosfera tensa, Rodríguez precisa convencer os leais ao partido de que não é um fantoche dos EUA que traiu Maduro.

Ela também precisa estabilizar uma economia que viu os preços das commodities dispararem nos dias após o ataque dos EUA, além de lutar por algum controle sobre as extensas redes clientelistas ligadas aos militares que se desenvolveram ao longo de décadas de governo chavista.

A Venezuela tem cerca de 2.000 generais e almirantes, mais do que o dobro dos EUA. Oficiais seniores e aposentados controlam a distribuição de alimentos, matérias-primas e a empresa estatal de petróleo PDVSA, enquanto dezenas de generais fazem parte da diretoria de empresas privadas.

Muitos oficiais podem administrar seus feudos regionais como bem entenderem, ordenando patrulhas ou postos de controle para os soldados sob seu comando, dizem as fontes, e algumas partes do país e a capital registraram um aumento na atividade do serviço de segurança desde a captura de Maduro.