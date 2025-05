Morre Marcos Azambuja, um dos diplomatas mais importantes do Brasil

No Brasil, Azambuja participou de entidades voltadas à cultura e à memória nacional, incluindo o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB), o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e a Fundação Roberto Marinho. Também foi conselheiro emérito do Cebri.

No Ministério das Relações Exteriores, Azambuja ocupou o cargo de secretário-geral, a segunda posição mais alta da pasta. Ele teve passagens por Londres, Cidade do México e Nova York, onde atuou junto às Nações Unidas. De 1989 a 1990, liderou a delegação brasileira em Genebra nas áreas de desarmamento e direitos humanos.

