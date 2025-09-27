Mais de 30 pessoas morrem durante tumulto em comício de ator na Índia





Pelo menos 36 pessoas morreram e mais de 50 ficaram feridas durante um tumulto em um comício realizado pelo ator e político indiano Vijay, no estado de Tamil Nadu, no sul da Índia, neste sábado (27). Entre os mortos, oito crianças e 16 mulheres foram confirmadas pelo chefe do governo do estado, MK Stalin, conforme reportado pelo jornal The Hindu. O incidente ocorreu à medida que o evento progredia, resultando em várias pessoas desmaiando e sendo levadas às pressas para o Hospital Universitário de Medicina de Karur e outras unidades de saúde próximas.

Relatos da mídia indiana, citando autoridades locais, indicam que o tumulto foi desencadeado quando apoiadores caíram ao tentar se aproximar do ônibus do ator enquanto ele se dirigia à multidão. A situação foi agravada pelo calor extremo que marcou o dia e pelo fato de Vijay ter chegado com horas de atraso. Imagens divulgadas mostraram o ator jogando garrafas de água para a multidão, enquanto pessoas desmaiavam e pediam auxílio à polícia, refletindo a intensidade da aglomeração e as condições adversas.

Vijay, conhecido apenas pelo seu primeiro nome, é um dos atores mais bem pagos do cinema indiano nas últimas três décadas e tem utilizado sua fama para mobilizar grandes públicos em seus encontros políticos. Ele está em campanha para as eleições estaduais previstas para o início de 2026, após ter lançado seu partido político, o Tamilaga Vettri Kazhagam, em 2024.