Cidades do México sofrem ataques de cartel após morte de narcotraficante 'El Mencho'

Por Portal Do Holanda

22/02/2026 19h26 — em
Mundo


Foto: Reprodução/Redes Socias

O Exército mexicano confirmou neste domingo (22) a morte de Nemesio Oseguera Cervantes, conhecido como “El Mencho”, líder do Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) e um dos criminosos mais procurados pelos Estados Unidos. A operação militar ocorreu na cidade de Tapalpa, em Jalisco, e resultou em confrontos intensos com integrantes do crime organizado, que reagiram com bloqueios de estradas e incêndios em veículos e estabelecimentos. Autoridades acionaram o “código vermelho” para proteger a população local.

O narcotraficante de 56 anos era responsável por transformar o CJNG em uma das organizações mais violentas e poderosas do México, com atuação também nos Estados Unidos e na Europa. Washington oferecia US$ 15 milhões (cerca de R$ 77 milhões) por informações que levassem à sua captura. Durante a operação, “El Mencho” foi ferido e morreu enquanto era transferido para a Cidade do México.

Em diversas regiões, incluindo Jalisco, Michoacán, Tamaulipas e Guanajuato, criminosos bloquearam rodovias, atearam fogo em veículos e atacaram estabelecimentos comerciais em represália à ação militar. O transporte público foi suspenso em algumas áreas, e autoridades pediram à população que permanecesse em casa. No Aeroporto Internacional de Guadalajara, relatos indicaram disparos e a presença de homens armados, provocando pânico entre passageiros.

A morte de “El Mencho” representa um golpe significativo contra o narcotráfico mexicano, mas também evidencia os riscos imediatos à população. A operação contou com reforço de policiais federais e da Guarda Nacional do México, e a perícia oficial investiga os impactos e o alcance da reação dos grupos criminosos. Especialistas apontam que, embora líderes do cartel tenham sido eliminados, a estrutura do CJNG permanece ativa em várias regiões do país.

