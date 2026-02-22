   Compartilhe este texto
Quem foi "El Mencho", narcotraficante mais procurado do México morto em operação

O Exército do México anunciou neste domingo (22) a morte de Nemesio Oseguera Cervantes, conhecido como “El Mencho”, durante uma operação militar realizada no município de Tapalpa, a cerca de 130 quilômetros de Guadalajara, no estado de Jalisco. Considerado um dos narcotraficantes mais procurados do México e dos Estados Unidos, ele era o principal líder do Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), uma das organizações criminosas mais poderosas e violentas do país.

Após a confirmação da morte, grupos ligados ao crime organizado reagiram com bloqueios de rodovias e incêndios de veículos em diferentes pontos dos estados de Jalisco, Michoacán e Tamaulipas. Em Guanajuato, houve registro de ataques a estabelecimentos comerciais. O governador de Jalisco confirmou confrontos na região e afirmou que as ações criminosas tinham o objetivo de dificultar o avanço das forças de segurança.

“El Mencho”, de 56 anos, estava no topo da lista de procurados da Administração de Controle de Drogas dos Estados Unidos (DEA), que oferecia recompensa de US$ 15 milhões por informações que levassem à sua captura. Sob sua liderança, o CJNG expandiu sua atuação para grande parte do território mexicano, com forte presença no tráfico internacional de drogas sintéticas, especialmente anfetaminas destinadas aos mercados dos Estados Unidos e da Europa.

A trajetória de Oseguera Cervantes no crime organizado começou após passagens pelos Estados Unidos e envolvimento com outros cartéis mexicanos. Ao longo dos anos, consolidou o CJNG como uma das principais forças do narcotráfico, ampliando suas atividades para além das drogas, incluindo lavagem de dinheiro e infiltração em setores econômicos. As autoridades mexicanas ainda não divulgaram detalhes adicionais sobre a operação, enquanto a região permanece sob forte esquema de segurança.

