Cella grava álbum de estreia “Efeito Borboleta” em cenários emblemáticos do Amazonas

A cantora, atriz e produtora Cella está em processo final da gravação do seu primeiro álbum, Efeito Borboleta, previsto para ser lançado em novembro deste ano. O trabalho reúne músicas autorais e parcerias com artistas locais. Nos últimos dias, a artista gravou em estúdios da capital e também rodou cenas nas grutas do Distrito de Balbina, próximo ao município de Presidente Figueiredo. 

Após encerrar a turnê do espetáculo “República Lee – Um Musical ao Som de Rita”, com sessões lotadas no Rio de Janeiro e em Manaus, Cella voltou à sua cidade natal para finalizar as filmagens dos clipes que vão integrar o álbum. 

As novas gravações se somam a registros já feitos em pontos turísticos do Estado, como o Teatro Amazonas, para a música Meu Norte. “Trazer o Amazonas para dentro do meu trabalho é uma escolha afetiva e artística. Nasci em Manaus e levo comigo essa identidade. Quero que as pessoas escutem o álbum e também enxerguem nossa cultura e nossas paisagens através das músicas e dos clipes”, afirma Cella.

O álbum Efeito Borboleta marca a estreia da artista no universo fonográfico. Além da carreira musical, Cella também se destaca no teatro, em produções de repercussão nacional. “Esse projeto é um sonho antigo que agora se concretiza. É o meu primeiro álbum e estou vivendo com muita intensidade cada etapa e colocando muito amor e cuidado em cada detalhe. Poder gravar aqui, no lugar onde cresci, torna esse momento ainda mais especial”, completa.

