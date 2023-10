Israel encerra prazo de evacuação de civis e se prepara para invadir Gaza

O objetivo é exterminar o grupo extremista Hamas, que bombardeou Israel com mais de 5 mil foguetes no último dia 7 de outubro. O ataque deu início a uma guerra que já dura 9 dias e acumula mais de 3.700 mortos dos dois lados.

Encerrou às 7h deste domingo (15), o prazo estabelecido por Israel para que civis deixassem a Faixa de Gaza antes do ataque coordenado de militares israelense, que está previsto para as próximas horas.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.