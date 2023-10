Mais de 700 crianças foram mortas em Gaza em meio à guerra, diz Unicef

Israel contabiliza 1.300 mortos nos ataques do Hamas da semana passada. Além desses mortos, Israel afirmou ter encontrado 1.500 corpos de membros do Hamas em seu território na última terça-feira (10).

"O assassinato de crianças deve parar. As imagens e histórias são claras: crianças com queimaduras horríveis, ferimentos por estilhaços e membros perdidos. E os hospitais estão completamente sobrecarregados", afirma James Elder, porta-voz da Unicef.

Ataque de Israel no norte de Gaza matou 70 pessoas —entre elas, crianças. Um bombardeio em uma "rota segura" indicada por Israel deixou 70 mortos em um comboio que fugia da região. Entre as vítimas, havia crianças e mulheres. Os civis foram atingidos por um míssil, segundo a BBC.

Nesta sexta-feira (13), Unicef já havia pedido um cessar-fogo na Faixa de Gaza. A organização reforçou que as famílias estão sem comida, água, eletricidade e medicamentos após dias de ataques a todas as rotas de abastecimento. "A situação é catastrófica, com bombardeios incessantes e um aumento maciço no deslocamento de crianças e famílias", alertou em nota.

Ao menos 2.215 palestinos foram mortos, incluindo "mais de 700 crianças". Ao todo, 8.714 pessoas —entre elas, mais de 2.450 crianças— ficaram feridas no conflito entre Israel e Hamas, que chegou hoje ao oitavo dia. As informações foram repassadas à CNN pela Unicef.

Mais de 700 crianças foram mortas e outras 2.450 ficaram feridas em Gaza desde o início da guerra entre Israel e o grupo extremista Hamas, no último sábado (7). O balanço é da Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância), com base em dados de fontes locais.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.