Em caso raro, bebê nasce sem pênis e faz xixi pelo ânus

Apesar disso, a criança estava com os testículos desenvolvidos, ambos palpáveis. Segundo os exames, o sistema urinário do bebê estava ligado ao reto, o que faz ele urinar pelo ânus.

O caso foi publicado pela revista Radiology Case Reports. De acordo com a mãe da criança, a gestação foi sem complicações e saudável. Segundo a revista, o bebê nasceu com afalia, uma anomalia que impediu o desenvolvimento do falo (pênis ou clitóris).

