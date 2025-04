China convoca reunião da ONU e acusa EUA de 'bullying' com tarifas comerciais

O anúncio da reunião ocorre em meio a uma escalada na guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo. Nesta semana, a Casa Branca informou que aplicará tarifas de até 245% a produtos chineses. Em resposta, o Ministério das Relações Exteriores da China afirmou que o país “não quer briga, mas também não tem medo”.

Em carta enviada aos países, o governo chinês acusou os EUA de usar tarifas como “armas de extrema pressão”, afirmando que a prática viola regras do comércio internacional e representa um ato de intimidação. Segundo a China, as ações americanas afetam principalmente países em desenvolvimento e ameaçam a estabilidade econômica global.

