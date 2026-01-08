   Compartilhe este texto
Trump enfrenta rara oposição republicana no Congresso dos EUA

Por Reuters

08/01/2026 16h14 — em
Mundo



(Corrige o status do centro de detenção no 3º parágrafo)

Por Nolan D. McCaskill

WASHINGTON, 8 Jan (Reuters) - A Câmara dos Deputados dos Estados Unidos deve nesta quinta-feira derrubar dois vetos emitidos pelo presidente Donald Trump, em uma rara divisão entre o presidente republicano e seus aliados no Congresso.

Trata-se de um desafio incomum do Congresso controlado pelos republicanos, que apoiou Trump em grande parte durante seu primeiro ano no cargo, já que ele cancelou bilhões de dólares em gastos, aumentou as tarifas comerciais e tomou medidas em outras áreas que normalmente são tratadas no Capitólio.

No mês passado, Trump vetou um projeto de água potável de US$1,3 bilhão no Colorado, dizendo que a comunidade local deveria financiá-lo, e um projeto de US$14 milhões no Parque Nacional de Everglades que teria beneficiado a tribo Miccosukee de nativos norte-americanos, que lutou contra um centro de detenção de imigrantes conhecido como "Alligator Alcatraz", que teve seu fechamento determinado.

Ambos os projetos foram aprovados por unanimidade no Congresso.

Os democratas do Colorado acusaram Trump de usar o veto para punir o Estado pela prisão de Tina Peters, uma ex-funcionária eleitoral considerada culpada de adulterar as máquinas de votação na eleição presidencial de 2020.

Para anular os vetos de Trump, tanto a Câmara quanto o Senado precisam obter uma maioria absoluta de dois terços. Espera-se que a Câmara atinja esse patamar, enquanto não há certeza se o Senado realizará uma votação.

Esse não seria o primeiro rompimento do Congresso com Trump.

O Senado rejeitou os apelos de Trump para mudar as regras que dão aos democratas algum poder naquela Casa.

Os parlamentares também votaram de forma esmagadora para forçar a liberação dos arquivos da investigação federal sobre o falecido criminoso sexual condenado Jeffrey Epstein. Trump apoiou a liberação desses arquivos quando ficou claro que a votação seria bem-sucedida.

Trump vetou 10 projetos de lei em seu primeiro mandato como presidente. O Congresso só anulou um veto.

