Argentina endurece restrições de voos do Brasil devido à Covid-19

A Argentina vai reduzir ainda mais os voos vindos do Brasil devido ao agravamento da pandemia da Covid-19. O anúncio foi feito pelo governo argentino nesta terça-feira (23), no dia em que o Brasil bateu recorde com mais de 3 mil mortes pela doença em apenas 24 horas.

Outra medida é a exigência de teste PCR com resultado negativo para Covid-19 a todos que desembarcarem na Argentina, inclusive para os próprios argentinos, além do cumprimento da quarentena. Segundo o jornal "Clarín", há cerca de 27 mil argentinos no exterior atualmente,.

A Argentina registrou, nesta terça, a média móvel de 126 mortes, segundo a Universidade Johns Hopkins.