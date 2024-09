TRE usa helicópteros para entregar urnas eletrônicas em comunidades do Amazonas

Manaus/AM - O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas usou helicópteros do Exército, neste sábado (28), para entregar as urnas eletrônicas para sete comunidades do município de Coari, no interior do Amazonas. Além disso, também foram enviados técnicos, militares e alimentos, antecipando o trabalho que estava previsto para acontecer na próxima semana, vésperas das eleições municipais marcadas para o próximo domingo (06).

No Amazonas, maior estado do Brasil, a realização das eleições desse ano acontece em meio a uma seca histórica, que tende a ser a maior já registrada na região, deixando várias comunidades e centenas de pessoas sem acesso ao transporte fluvial, que é o meio mais utilizado nessas áreas. Esse ano, 78 locais de votação serão atendidos por helicópteros.

Os helicópteros levaram em média de 20 a 30 minutos em deslocamento para as comunidades nos voos realizados nesse sábado. Nesse domingo (29) as aeronaves vão fazer o transporte de urnas e de pessoal para comunidades localizadas nos municípios de Lábrea e Pauini. Esse transporte vai prosseguir durante toda a semana para outras localidades.

As comunidades atendidas foram: São Sebastião de Flores, que tem 665 eleitores; Buiuçuzinho, 170 eleitores; Comunidade Angelim, 124 eleitores, Vila Sales, 172 eleitores; N.S. do P. Socorro do Canavial, 382 eleitores; São Francisco da Boca do Codajás, 149 eleitores; Santa Maria do Igapó Grande,225 eleitores, totalizado 1.887 eleitores.