Familiares de jovem denunciam hospital particular por negligência médica

Entramos em contato com o hospital Samel e aguardamos um posicionamento do caso.

Dentre as denúncias, está a demora dos médicos para socorrer a paciente. A jovem segue internada no hospital sem os movimentos do corpo e se comunicando com a família com o movimento dos olhos, segundo relatou a irmã de Estefane.

Familiares relatam que a jovem foi mal atendida ao ser transferida para a enfermaria depois de deixar a UTI. Em um dos relatos, Gabriele disse que devido as profissionais manusearam a irmã de forma indevida durante uma tomografia, os pontos da cirurgia da barriga soltaram e ela chegou a ficar com os órgãos expostos.

A irmã disse ainda que a jovem começou a apresentar uma alergia no pós-parto, que os médicos acreditavam ser de medicamento. Porém o estado de saúde piorou. Ela teve convulsões, parada cardíaca e foi intubada. No dia 27, os médicos descobriram que se tratava de um trombose.

