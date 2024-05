Futebol, ingressos judicializados e o papel relevante do oficial de justiça

Ao receber reclamação da Defensoria, que pleiteia a redução do valor dos ingressos, claramente fora dos padrões adotados em jogos de outros times, o magistrado George Lins acertadamente decidiu ouvir o clube, "para os fatos serem analisados sob o contraditório".

Um oficial de justiça certamente iria além do que consta no endereço da citação. Procuraria o diretor do Amazonas, que está em todo lugar, inclusive dando entrevistas nas rádios, o que, no caso, não ocorreu.

O tribunal segue diretriz do Conselho Nacional de Justiça, mas seria prudente estabelecer um período de transição, testando novos métodos de entrega de citação judicial, o que não houve. Essa precipitação já se revela desastrosa.

Evidentemente que falta coerência judicializar valores de ingressos de uma atividade que não é pública. São clubes que gastam com altos salários de jogadores, com deslocamentos para jogos em outros estados, com treinamentos e alimentação.