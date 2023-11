Equipe do Cenipa chega ao Acre para investigar queda de avião com 12 mortes

Manaus/AM - Uma equipe do Sétimo Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa VII) chegou ao Acre, na terça-feira (31), para investigar a queda do avião que matou 12 pessoas, no domingo (29).

A Seripa VII faz parte do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipe), localizado em Manaus, que é responsável por investigar ocorrências aeronáuticas para prevenir novos acidentes.

Sobre a conclusão dos trabalhos, a Aeronáutica que “terá o menor prazo possível, dependendo sempre da complexidade de cada ocorrência e, ainda, da necessidade de descobrir os possíveis fatores contribuintes".

O avião, modelo Caravan, decolou de Rio Branco com destino a Envira, no Amazonas, mas caiu logo após a decolagem. As vítimas eram seis homens, três mulheres e uma criança. A maioria viajava para receber tratamento médico.

Conforme o Departamento de Polícia Técnico-Científica do Acre, dos 12 corpos, sete ainda não foram liberados do IML, pois ainda devem passar por identificação da arcada dentária e exame de DNA.